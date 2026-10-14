14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन पर बढ़ा सियासी तकरार, कोर्ट पहुंचा मामला, CBI जांच की मांग

DK Shivakumar sting operation: कर्नाटक में कथित स्टिंग ऑपरेशन पर सियासी घमासान। सिद्धरामय्या को कोर्ट से राहत, कुमारस्वामी ने मांगी सीबीआइ जांच, सीएम शिवकुमार बोले- जांच को तैयार।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 14, 2026

DK Shivakumar

मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Photo-IANS)

Siddaramaiah sting operation: कर्नाटक की राजनीति में कथित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस कार्यकारी समिति के सदस्य सिद्धरामय्या ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ चल रहे कथित दुष्प्रचार पर रोक लगाने के लिए अदालत का रुख किया। इस पर सिटी एवं सिविल कोर्ट ने उन्हें को राहत देते हुए उनकी इंजंक्शन (निषेधाज्ञा) की मांग को मंजूर कर लिया। अदालत ने पूर्व सीएम के खिलाफ किसी भी विवादित कंटेंट के प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी।

सिद्धरामय्या पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह से भी मिले और केस दर्ज कराया है। वहीं केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की है। उनका दावा है कि पूरा मामला राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने की बड़ी कोशिश का हिस्सा हो सकता है। सिद्धरामय्या भी इसी कथित स्टिंग ऑपरेशन का शिकार हुए और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री डीकेएस पर निशाना साधते हुए उन्हें इस कथित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े घटनाक्रम के लिए जवाबदेह ठहराने की बात कही है।

मामले पर सीएम शिवकुमार ने कहा- जांच के लिए पूरी तरह से तैयार

इस बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वह किसी भी जांच के लिए दस्तावेज देने को तैयार हैं। एचडी कुमारस्वामी के सीबीआइ जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है, कि वह जांच की मांग कर रहे हैं। हम जवाब देंगे। सभी दस्तावेज इकट्ठा करके सौंप देंगे।

सिद्धरामय्या के करीबी विधायक का दावा: सिद्धरामय्या के कांग्रेस विधायक केएन राजण्णा ने कहा कि पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रमेश जारकीहोली से जुड़े विवादित सीडी मामले के पीछे जो लोग थे, वही सिद्धरामय्या को निशाना बनाने वाले वीडियो के लिए भी जिम्मेदार हैं।राजण्णा ने यह भी कहा कि जब वह सिद्धरामय्या के पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तब उनका भी स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी। राजण्णा ने कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन सभी जांच एजेंसियां हैं। उन्हें लोगों के बीच की भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए। इस पूरे मामले से राज्य की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि वह खुद एक असहाय व्यक्ति की तरह कैसे बात कर सकते है।

भाजपा के दावे पर डीकेएस का पलटवार

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने दावा किया है कि चुनाव होते ही कैबिनेट मंत्रियों समेत कांग्रेस के 25 विधायक भाजपा में शामिल हो जाएंगे। ऐसा माहौल पहले ही बन चुका है। इस पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि उन नेताओं को तुरंत अपनी पार्टी में शामिल कर लेना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 07:18 am

Published on:

14 Oct 2026 07:10 am

Hindi News / National News / कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन पर बढ़ा सियासी तकरार, कोर्ट पहुंचा मामला, CBI जांच की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Parvinder Jhotta Murder Case: मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर झोटा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

Parvinder Jhotta murder case ani
राष्ट्रीय

दिल्ली के उधम फिश रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे लोग

Udham Fish Restaurant Delhi
नई दिल्ली

CJP Leaders Arrested: जंतर-मंतर प्रदर्शन पर फिर कार्रवाई: CJP के तीन नेता गिरफ्तार, आज अदालत में होगी पेशी

CJP leaders arrested
राष्ट्रीय

देवरहा बाबा की रहस्यमयी दुनिया: लकड़ी के मचान पर रहने वाले संत, जिनसे जुड़ी हैं इंदिरा गांधी से अटल बिहारी वाजपेयी तक की कहानियां

Devraha Baba news
राष्ट्रीय

उज्जैन के हरसिद्धि मंदिर में क्यों जलाए जाते हैं हजारों दीप? राजा विक्रमादित्य और मां सती से जुड़ी है मान्यता

Harsiddhi Mata
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.