कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन पर बढ़ा सियासी तकरार, कोर्ट पहुंचा मामला, CBI जांच की मांग

सिद्धरामय्या के करीबी विधायक का दावा: सिद्धरामय्या के कांग्रेस विधायक केएन राजण्णा ने कहा कि पूर्व मंत्री और भाजपा नेता रमेश जारकीहोली से जुड़े विवादित सीडी मामले के पीछे जो लोग थे, वही सिद्धरामय्या को निशाना बनाने वाले वीडियो के लिए भी जिम्मेदार हैं।राजण्णा ने यह भी कहा कि जब वह सिद्धरामय्या के पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तब उनका भी स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी। राजण्णा ने कहा कि मुख्यमंत्री के अधीन सभी जांच एजेंसियां हैं। उन्हें लोगों के बीच की भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए। इस पूरे मामले से राज्य की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि वह खुद एक असहाय व्यक्ति की तरह कैसे बात कर सकते है।