Marco Rubio India Visit 2026: मार्को रुबियो के भारत दौरे पर दुनिया की नजर, उज्बेकिस्तान से दिल्ली तक कूटनीति का बड़ा दांव!

US India Relations: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो का प्रस्तावित एशियाई दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर व्यापार तक कई मुद्दे देशों की प्राथमिकता बने हुए हैं। 17 से 22 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान और भारत की यात्रा के दौरान रुबियो की बातचीत केवल राजनयिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक हितों को नई दिशा देने की कोशिश भी अहम होगी।