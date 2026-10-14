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Marco Rubio India Visit 2026: मार्को रुबियो के भारत दौरे पर दुनिया की नजर, उज्बेकिस्तान से दिल्ली तक कूटनीति का बड़ा दांव!

Marco Rubio Uzbekistan Visit: मध्य एशिया के पांच देशों के साथ अहम बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री भारत पहुंचेंगे। इस दौरे से वॉशिंगटन की क्षेत्रीय रणनीति, भारत-अमेरिका संबंधों और कारोबार के नए अवसरों को लेकर महत्वपूर्ण संकेत मिलने की उम्मीद है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 14, 2026

Marco Rubio India Visit 2026

Marco Rubio India Visit 2026 : भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो! क्या होने वाला है कोई बड़ा समझौता? (फोटो सोर्स: ANI)

US India Relations: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो का प्रस्तावित एशियाई दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब वैश्विक राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर व्यापार तक कई मुद्दे देशों की प्राथमिकता बने हुए हैं। 17 से 22 अक्टूबर तक उज्बेकिस्तान और भारत की यात्रा के दौरान रुबियो की बातचीत केवल राजनयिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक हितों को नई दिशा देने की कोशिश भी अहम होगी।

Marco Rubio Uzbekistan Visit: मध्य एशिया से भारत तक, कई मोर्चों पर होगी चर्चा

अमेरिकी विदेश विभाग की 13 अक्टूबर 2026 की मीडिया नोट के मुताबिक, रुबियो की यात्रा का पहला पड़ाव उज्बेकिस्तान का समरकंद होगा। यहां वह C5+1 मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। इस मंच पर अमेरिका और मध्य एशिया के पांच देश साझा रणनीतिक हितों पर विचार-विमर्श करते हैं। इनमें उज्बेकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य शामिल हैं।

इस बैठक का महत्व केवल राजनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है। मध्य एशिया ऊर्जा संसाधनों, व्यापारिक गलियारों और क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अहम क्षेत्र है। C5+1 व्यवस्था की शुरुआत 2015 में हुई थी। तब से इसके जरिए आर्थिक संपर्क, ऊर्जा सहयोग, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे विषयों पर साझेदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है।

भारत में ऊर्जा, निवेश और रणनीतिक रिश्तों पर नजर

उज्बेकिस्तान के बाद रुबियो भारत आएंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स (Reuters) की 13 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी भारतीय यात्रा में मुंबई और जामनगर प्रमुख पड़ाव होंगे। यहां अमेरिकी विदेश मंत्री वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और कारोबारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। चर्चा के प्रमुख विषयों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय एवं वैश्विक घटनाक्रम और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं शामिल हैं।

भारत और अमेरिका के संबंध रक्षा, तकनीक, ऊर्जा, व्यापार तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। हालांकि, व्यापार वार्ताओं में अड़चनें और रूसी ऊर्जा खरीद को लेकर अमेरिकी दबाव जैसे मुद्दे भी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते रहे हैं। ऐसे माहौल में उच्चस्तरीय बातचीत से मतभेदों को सुलझाने और साझा हितों पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

कारोबारियों के लिए भी अहम होगा यह दौरा

रुबियो की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में 200 से अधिक कारोबारी नेताओं की भागीदारी प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य मध्य एशिया में अमेरिकी व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना है। भारत में भी कारोबारी समुदाय के साथ प्रस्तावित बातचीत निवेश और आर्थिक सहयोग की नई संभावनाओं को सामने ला सकती है।

फिलहाल इस दौरे के नतीजों को लेकर किसी औपचारिक समझौते की घोषणा मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन 17 से 22 अक्टूबर के बीच होने वाली मुलाकातें यह संकेत जरूर देंगी कि अमेरिका मध्य एशिया और भारत के साथ अपने संबंधों को किस दिशा में आगे ले जाना चाहता है।

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Updated on:

14 Oct 2026 09:27 am

Published on:

14 Oct 2026 08:14 am

Hindi News / National News / Marco Rubio India Visit 2026: मार्को रुबियो के भारत दौरे पर दुनिया की नजर, उज्बेकिस्तान से दिल्ली तक कूटनीति का बड़ा दांव!

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