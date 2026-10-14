Saudi Arabia Aramco Attack: धहरान में अरामको की इमारत पर हमला, यमन में हूती ठिकानों पर सऊदी गठबंधन की कार्रवाई

Houthi attacks Yemen: मध्य पूर्व में जारी सैन्य टकराव अब तेल प्रतिष्ठानों और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनता दिख रहा है। सऊदी अरब के धहरान शहर में सऊदी अरामको की एक प्रशासनिक इमारत पर हमले के बाद आग लगने की घटना ने क्षेत्रीय तनाव को फिर सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन यमन में हूती ठिकानों पर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की कार्रवाई और रियाद पर मिसाइल हमले ने हालात की गंभीरता बढ़ा दी है।