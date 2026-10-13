US Iran Deal: डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान करना चाहता है अमेरिका से समझौता, लेकिन नहीं जानता कैसे बढ़े बात

Iran US Talks: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर तेहरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि ईरान अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ट्रंप ने ईरान की सैन्य ताकत, आर्थिक बदहाली और परमाणु कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए साफ किया कि वाशिंगटन उसे परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा।