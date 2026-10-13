Houthi Attacks: सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमलों से बढ़ा तनाव, ट्रंप की हूतियों को सख्त चेतावनी; खाड़ी में मंडराया बड़ा संकट

Donald Trump Houthi Attacks : सऊदी एयरपोर्ट पर हमलों से बढ़ा तनाव, हूतियों पर भड़के ट्रंप (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Donald Trump Houthi Attacks: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य टकराव ने हवाई सुरक्षा से लेकर समुद्री व्यापार तक कई मोर्चों पर चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब के प्रमुख हवाई अड्डों पर हमलों के बाद उड़ानों पर रोक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान के तेवर, ओमान के तट पर जहाज में लगी आग और लेबनान में बढ़ती मौतों ने क्षेत्रीय संकट को और गंभीर बना दिया है।
सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हुए हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और दम्माम के किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाए जाने की खबरों ने नागरिक विमानन की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सऊदी अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए रियाद एयरपोर्ट पर परिचालन रोक शनिवार तक बढ़ा दिया है। हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों की गतिविधियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे बेहद खराब व्यवहार कर रहे हैं। उनका यह बयान सऊदी अरब पर हुए हमलों के बाद आया है।
खाड़ी क्षेत्र में तनाव का एक अहम केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य भी है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि क्षेत्र के बाहर की किसी शक्ति को होर्मुज और खाड़ी में दबदबा कायम करने, धमकी देने या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्गों में शामिल है। यहां लंबे समय तक तनाव रहने पर तेल और गैस की आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय बाजार तथा समुद्री परिवहन प्रभावित हो सकते हैं। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए भी इस क्षेत्र की स्थिरता अहम है।\
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास गंभीरता से जारी हैं। तेहरान की प्राथमिकताओं में पश्चिमी प्रतिबंधों से राहत हासिल करना और अंतरराष्ट्रीय संवाद के साथ मीडिया संपर्क को मजबूत करना शामिल है। इन कोशिशों का परिणाम क्षेत्रीय तनाव और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों की दिशा पर निर्भर करेगा।
ओमान के अल बतिनाह साउथ गवर्नरेट के तट के पास वाणिज्यिक जहाज 'जॉन के' में आग लगने की घटना भी सामने आई है। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के मुताबिक, हादसे में घायल चालक दल के एक सदस्य को हेलीकॉप्टर से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। समुद्री सुरक्षा से जुड़ी ऐसी घटनाएं उस समय अतिरिक्त चिंता पैदा करती हैं, जब क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पहले से संवेदनशील बनी हुई है।
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 2 मार्च से जारी इजरायली हमलों में करीब 4,400 लोगों की मौत हो चुकी है। अक्टूबर 2023 से अब तक देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 8,956 बताई गई है। ये आंकड़े मानवीय संकट की गंभीरता को सामने रखते हैं।
स्रोत: अल जज़ीरा की रिपोर्ट के आधार पर
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग
US Israel Iran War