Houthi Attacks: सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमलों से बढ़ा तनाव, ट्रंप की हूतियों को सख्त चेतावनी; खाड़ी में मंडराया बड़ा संकट

Donald Trump Houthi Attacks: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य टकराव ने हवाई सुरक्षा से लेकर समुद्री व्यापार तक कई मोर्चों पर चिंता बढ़ा दी है। सऊदी अरब के प्रमुख हवाई अड्डों पर हमलों के बाद उड़ानों पर रोक बढ़ाने का फैसला लिया गया है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस बीच होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर ईरान के तेवर, ओमान के तट पर जहाज में लगी आग और लेबनान में बढ़ती मौतों ने क्षेत्रीय संकट को और गंभीर बना दिया है।