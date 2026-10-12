Riyadh Airport Attack: रियाद एयरपोर्ट पर फिर हमला, होर्मुज में तेल टैंकर धधका; ईरान ने अमेरिका के जवाब को बताया नाकाफी

Iran US Tensions: मध्य पूर्व में तनाव अब हवाई अड्डों से लेकर समुद्री व्यापार के अहम रास्तों तक फैलता नजर आ रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर हमले में एक व्यक्ति की मौत और 11 लोगों के घायल होने की खबर है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के साथ समझौते की संभावनाओं पर असंतोष जताया है, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल टैंकर से जुड़ी नई घटना ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।