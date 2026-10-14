Vaishali boat accident में 13 बच्चों की मौत पर स्थानीय लोग बोले- नाव की हालत की प्रशासन को थी जानकारी, अस्पताल पर भी उठाए सवाल

रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रवि यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नदी पार करते समय नाव टूट गई और बीच धारा में डूब गई। हम सब वहां मौजूद थे। गांव वालों की मदद से सभी को बचाया गया। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद सभी को नहीं बचाया जा सका। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने भी इस मामले में लापरवाही बरती। उन्होंने कहा कि जब हम बेसुध बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां भी उचित व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर समय पर ऑक्सिजन मिलता तो कुछ की जान बच जाती। इसके साथ ही, स्थानीय लोगों ने मीडिया से कहा कि राघोपुर के सर्कल ऑफिसर (CO) दीपक कुमार को पहले ही नाव की जर्जर हालत के बारे में बताया गया था, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।इसी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई। हमने खाट और रस्सियों का इस्तेमाल करके सभी को बाहर निकाला और फिर अस्पताल ले गए।