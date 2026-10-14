जस्टिन ट्रूडो के जाते ही भारत-कनाडा की दोस्ती पटरी पर लौटी, PM मार्क कार्नी हो सकते हैं गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि

PM Modi: कनाडा और भारत की दोस्ती पटरी पर लौटने लगी है। जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख हो गए थे। उन्होंने भारत पर कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में भारतीय राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा भी घोषित कर दिया था। इसके बाद भारत ने भी नई दिल्ली स्थित कनाडा दूतावास से राजनयिकों की संख्या घटाने को कहा था। पर अब दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से सुधरने लगे हैं। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गर्मजोशी दिखने लगी है।