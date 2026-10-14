14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

जस्टिन ट्रूडो के जाते ही भारत-कनाडा की दोस्ती पटरी पर लौटी, PM मार्क कार्नी हो सकते हैं गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि

India Canada Relations: भारत और कनाडा के रिश्तों में नई गर्मजोशी! पीएम मोदी और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के बीच हुई बातचीत के बाद गणतंत्र दिवस 2027 पर कार्नी के मुख्य अतिथि बनने की चर्चा तेज है। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Oct 14, 2026

Republic Day 2027

कनाडा के PM मार्क कार्नी के साथ मोदी (फोटो सोर्स- ANI)

PM Modi: कनाडा और भारत की दोस्ती पटरी पर लौटने लगी है। जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा के रिश्ते तल्ख हो गए थे। उन्होंने भारत पर कनाडा में खालिस्तानी उग्रवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में भारतीय राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा भी घोषित कर दिया था। इसके बाद भारत ने भी नई दिल्ली स्थित कनाडा दूतावास से राजनयिकों की संख्या घटाने को कहा था। पर अब दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से सुधरने लगे हैं। मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गर्मजोशी दिखने लगी है।

दिसंबर में पीएम मोदी का कनाडा दौरा, ट्रेड डील पर लगेगी मुहर

अमेरिका में आयोजित होने वाले आगामी G20 शिखर सम्मेलन के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में कनाडा की यात्रा पर रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान दोनों देश बहुप्रतीक्षित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को अंतिम रूप दे सकते हैं।
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि भारत और कनाडा मिलकर एक अधिक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध दुनिया के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

भारत दौरे पर आए हैं कनाडा के मंत्री

फिलहाल कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू और विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत के दौरे पर हैं। मनिंदर सिद्धू के नेतृत्व में भारत आया 'टीम कनाडा ट्रेड मिशन' दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में नए रास्ते तलाश रहा है। कनाडाई सरकार ने भी इस बात की खुशी जताई है कि पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच डिफेंस, फाइनेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे सेक्टर में आपसी मेलजोल काफी बढ़ा है।

सुरक्षा, एआइ और ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग

दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने पिछले एक साल में वित्त, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए प्रगतिशील सुधारों का स्वागत किया। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर पर हुई हालिया वार्ता ने दोनों देशों के कानून प्रवर्तन तंत्र को और अधिक मजबूत किया है। कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी ने वैश्विक मंचों पर शांति बनाए रखने और रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व और वैश्विक प्रयासों की खुलकर सराहना की।

‘आधा नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग दिखाओ’, अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के वीडियो पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Abhijeet Dipke Grandmother passing away

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 09:32 am

Published on:

14 Oct 2026 08:57 am

Hindi News / National News / जस्टिन ट्रूडो के जाते ही भारत-कनाडा की दोस्ती पटरी पर लौटी, PM मार्क कार्नी हो सकते हैं गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Marco Rubio India Visit 2026: मार्को रुबियो के भारत दौरे पर दुनिया की नजर, उज्बेकिस्तान से दिल्ली तक कूटनीति का बड़ा दांव!

Marco Rubio India Visit 2026
राष्ट्रीय

Vaishali boat accident में 13 बच्चों की मौत पर स्थानीय लोग बोले- नाव की हालत की प्रशासन को थी जानकारी, अस्पताल पर भी उठाए सवाल

bihar news
राष्ट्रीय

Parvinder Jhotta Murder Case: मानसा में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर झोटा की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

Parvinder Jhotta murder case ani
राष्ट्रीय

कर्नाटक में स्टिंग ऑपरेशन पर बढ़ा सियासी तकरार, कोर्ट पहुंचा मामला, CBI जांच की मांग

DK Shivakumar
राष्ट्रीय

दिल्ली के उधम फिश रेस्टोरेंट में लगी आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदे लोग

Udham Fish Restaurant Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.