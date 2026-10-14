CJP Activists Arrested: ‘भारत माता की जय’ के नारों के बाद 5 दिन की हिरासत, अजिंक्य शिंदे बोले- कार्यकर्ता डरने वाले नहीं

Ajinkya Shinde Statement: नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर तिरंगा लहराने और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने के मामले ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दे दिया है। सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) से जुड़े नेता अजिंक्य शिंदे ने दावा किया है कि संगठन के दो कार्यकर्ताओं, सौरव दास और अशुतोष, को पांच दिन के लिए जेल भेजा गया है। शिंदे ने इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा सवाल बताते हुए सरकार की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई है।