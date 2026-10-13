SIR प्रदर्शन के नाम पर फैलाई गईं मौत की झूठी खबरें? दिल्ली पुलिस ने दर्ज कीं 4 से ज्यादा FIR

SIR Protest: दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO) यूनिट ने उन सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ चार से ज्यादा FIR दर्ज की हैं, जो कथित तौर पर झूठी बातें फैला रहे हैं और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, सीमा पार से भारत-विरोधी भावनाएं फैलाने में कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स भी सक्रिय पाए गए हैं। 10 अक्टूबर को, कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स ने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान मौत होने की झूठी खबरें फैलाई थीं। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले यूजर्स भारतीय बनकर फर्जी वीडियो और गुमराह करने वाली खबरें भी फैला रहे हैं।