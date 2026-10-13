13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

CEC विवाद पर INDIA गठबंधन के मार्च को लेकर सियासत तेज, राम कदम बोले- राहुल गांधी देश से मांगें माफी

Ram Kadam Rahul Gandhi: भाजपा नेता और विधायक राम कदम ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथियों को देश के संविधान का अपमान करने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Oct 13, 2026

Ram Kadam

Ram Kadam : (फोटो सोर्स: ANI)

Ram Kadam Rahul Gandhi : मुंबई। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर जारी विवाद के बीच INDIA गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता और विधायक राम कदम ने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथियों को देश के संविधान का अपमान करने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए।

राम कदम ने कहा कि आजादी के बाद बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने देश को संविधान दिया और न्यायपालिका इसकी बुनियाद है। अब तक कई नेता आए और गए, लेकिन किसी राजनीतिक दल या नेता ने संविधान और न्यायपालिका तक मार्च करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने विपक्ष के मार्च को लोकतंत्र का सबसे काला दिन बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और वंशवादी राजनीति करने वाले कुछ नेताओं ने संविधान का अपमान किया है।

राहुल गांधी की हाई टी पार्टी के न्योते पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी की ओर से हाई टी के निमंत्रण पर प्रतिक्रिया देते हुए राम कदम ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की सोच को समझा जा सकता है, लेकिन उनके कृत्य उससे भी नीचे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आवास पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से पहले विपक्षी नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब आंबेडकर के दिए संविधान का अपमान किया है।

याचिका में खामियां हैं तो सुधारेंगे : संजय राउत

वहीं, दिल्ली में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के खिलाफ विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में खामियों के सवाल पर कहा कि कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधार लिया जाएगा।

राउत ने कहा कि वह भी याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। इसमें उन सभी दलों की भागीदारी है, जिन्होंने पिछले दिन के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, चुनाव आयोग में कथित गड़बड़ियों पर रोक और SIR की प्रक्रिया को रोकने की है। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची से हटाए गए 13 करोड़ वोटों को बहाल करने की मांग भी उठाई।

राहुल गांधी की याचिका पर तेलंगाना BJP अध्यक्ष का हमला, बोले- न्यायपालिका को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi Supreme Court Petition

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Oct 2026 11:02 am

Published on:

13 Oct 2026 11:02 am

Hindi News / National News / CEC विवाद पर INDIA गठबंधन के मार्च को लेकर सियासत तेज, राम कदम बोले- राहुल गांधी देश से मांगें माफी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

AIADMK से TVK में गए विधायकों के इस्तीफे पर मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्पीकर को 2 महीने में अयोग्यता पर निर्णय का निर्देश

Madras High Court
राष्ट्रीय

राहुल गांधी की याचिका पर तेलंगाना BJP अध्यक्ष का हमला, बोले- न्यायपालिका को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं

Rahul Gandhi Supreme Court Petition
राष्ट्रीय

अमित शाह के निर्देश पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से रोका गया: CJP नेता विजय रेड्डी का आरोप, दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

Vijay Reddy ultimatum to Delhi Police
राष्ट्रीय

India New Economy Forum: ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, भारत अब वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने को तैयार

PM Modi Bloomberg New Economy Forum 2026
राष्ट्रीय

जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर भड़के अभिजीत दीपके, बोले- पाबंदी से नहीं रुकेंगे आंदोलन, अब पूरे देश में बनेगा जंतर-मंतर

Abhijit Dipke
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.