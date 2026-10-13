CEC विवाद पर INDIA गठबंधन के मार्च को लेकर सियासत तेज, राम कदम बोले- राहुल गांधी देश से मांगें माफी

राम कदम ने कहा कि आजादी के बाद बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने देश को संविधान दिया और न्यायपालिका इसकी बुनियाद है। अब तक कई नेता आए और गए, लेकिन किसी राजनीतिक दल या नेता ने संविधान और न्यायपालिका तक मार्च करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने विपक्ष के मार्च को लोकतंत्र का सबसे काला दिन बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और वंशवादी राजनीति करने वाले कुछ नेताओं ने संविधान का अपमान किया है।