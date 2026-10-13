सौरव दास और आशुतोष रांका फिर हिरासत में, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की मांग के बीच दिल्ली पुलिस का एक्शन

Saurav Das and Ashutosh Ranka detained : नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को फिर हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक, दोनों अपने कुछ साथियों के साथ जंतर-मंतर पहुंचे थे। इससे पहले भी CJP के नेताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें 'भारत माता की जय' के नारे लगाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है।