राहुल गांधी की याचिका पर तेलंगाना BJP अध्यक्ष का हमला, बोले- न्यायपालिका को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं

चुनाव आयोग की एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका अब राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में आ गई है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने याचिका में कथित खामियों को लेकर कांग्रेस नेता पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उनके बयान ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विपक्ष की भूमिका पर नई बहस छेड़ दी है।