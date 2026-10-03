तेलंगाना में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी, 4 महिलाओं की मौत; कई घायल

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। पुलिस और बचाव दल भी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को पहले आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया और बाद में इलाज के लिए विकाराबाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल टीम घायलों का इलाज कर रही है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।