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हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी, 4 महिलाओं की मौत; कई घायल

Telangana Bus Accident: तेलंगाना के विकाराबाद में अनंतगिरि घाट रोड पर 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी निजी बस पलट गई। हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। पुलिस हादसे की वजह की जांच कर रही है।
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हैदराबाद तेलंगाना

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Imran Ansari

Oct 03, 2026

Telangana Bus Accident

तेलंगाना में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी, फोटो सोर्स- ians

Vikarabad Bus Accident: तेलंगाना के विकाराबाद जिले में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। अनंतगिरि घाट रोड पर करीब 50 यात्रियों को लेकर जा रही एक निजी ट्रैवल बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चार महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए। पुलिस ने हादसे की पुष्टि की है।

अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे यात्री

पुलिस के मुताबिक, बस में करीब 50 से 54 यात्री सवार थे। ये सभी संगारेड्डी जिले के पटानचेरु के पास केसारम से विकाराबाद जिले के धरूर मंडल के चिंताकुंटा गांव जा रहे थे। बताया जा रहा है कि यात्री चिंताकुंटा में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए निकले थे।

घाट रोड पर चालक ने खोया नियंत्रण

हादसा उस समय हुआ जब बस अनंतगिरि की पहाड़ियों से नीचे उतर रही थी। घाट रोड पर चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस सड़क के किनारे चली गई और पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार, तीन महिला यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य महिला ने विकाराबाद सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में कई अन्य यात्री घायल हुए हैं।

स्थानीय लोगों ने शुरू किया राहत-बचाव

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। पुलिस और बचाव दल भी घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को पहले आसपास के अस्पतालों में ले जाया गया और बाद में इलाज के लिए विकाराबाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल टीम घायलों का इलाज कर रही है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

SP ने घटनास्थल और अस्पताल का किया दौरा

विकाराबाद की पुलिस अधीक्षक (SP) स्नेहा मेहरा ने घटनास्थल का दौरा किया और हादसे की परिस्थितियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

हादसे की वजह की जांच जारी

फिलहाल हादसे की सही वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस सड़क की स्थिति, चालक के बस से नियंत्रण खोने की परिस्थितियों और हादसे के पीछे संभावित अन्य कारणों की जांच कर रही है।

CM रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि घायलों को हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

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Updated on:

03 Oct 2026 01:33 pm

Published on:

03 Oct 2026 01:33 pm

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / तेलंगाना में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी, 4 महिलाओं की मौत; कई घायल

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