तेलंगाना में कांग्रेस को झटका, पार्टी छोड़ BRS में शामिल हुए कई नेता

वहीं, KTR ने दावा किया कि KCR दो साल के भीतर सत्ता में वापस आएंगे। उन्होंने राजेंद्रनगर के विधायक पर भी आरोप लगाए और कहा कि BRS को क्षेत्र में हो रही राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी है। कार्यक्रम के अंत में KTR ने नए नेताओं और कार्यकर्ताओं से पार्टी के साथ मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने ग्रेजुएट MLC चुनाव के लिए योग्य मतदाताओं से रजिस्ट्रेशन कराने को भी कहा।