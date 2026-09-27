‘सच्चाई देश की जनता के सामने आ चुकी है’, CEC ज्ञानेश कुमार और SIR के मुद्दे पर बोले कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सच्चाई अब देश की जनता के सामने आ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी पिछले 3 वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और अब चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सीईसी स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार को उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए।