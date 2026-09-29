आखिर उस शाम ऐसा क्या हुआ था? 34 वर्षीय नसीरुद्दीन की हत्या के पीछे पुराने विवाद की कहानी, तीन आरोपी गिरफ्तार

अपरपल्ली हत्याकांड में गिरफ्तार तीन आरोपी और बरामद सामान। (फोटो सोर्स-ANI)
Hyderabad Crime News:हैदराबाद के राजेंद्रनगर इलाके के अपरपल्ली में 24 सितंबर की शाम हुई हत्या की वारदात ने पुलिस को जांच में उलझा दिया था। 34 वर्षीय मोहम्मद नसीरुद्दीन अहमद खान पर हुए हमले के बाद शुरू हुई जांच अब तीन आरोपियों की गिरफ्तारी तक पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में इस वारदात के पीछे पुराना विवाद सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक, 24 सितंबर 2026 को शाम करीब 5:36 बजे अपरपल्ली इलाके में नसीरुद्दीन पर कथित तौर पर हमला किया गया। आरोप है कि उस पर चाकू और दूसरी वस्तुओं से वार किए गए। हमले में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद राजेंद्रनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने मोहम्मद इलियास (28), मोहम्मद शोएब (22) और शेख सुल्तान (23) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपियों के बीच पहले से विवाद था। इसी विवाद को हमले और हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विवाद की असली वजह क्या थी और वारदात से ठीक पहले क्या हुआ था, इसे लेकर जांच अभी जारी है।
पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने के बाद कथित तौर पर वारदात से जुड़ी कई चीजें बरामद की हैं। इनमें चाकू, मेटल नकल, एक दोपहिया वाहन, मोबाइल फोन और खून से सने कपड़े शामिल हैं। पुलिस इन सामानों की मदद से घटना की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।
मामले की जांच के दौरान आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड की भी जानकारी सामने आई। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक, इलियास और शेख सुल्तान का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इलियास के खिलाफ एक मामला दर्ज बताया गया है, जबकि सुल्तान के खिलाफ भी पहले से मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और घटना के समय तीनों आरोपियों की कथित भूमिका क्या थी। साथ ही पुलिस वारदात से पहले और बाद के घटनाक्रम को भी जोड़ रही है।
गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
राजेंद्रनगर के सहायक पुलिस आयुक्त टी. श्रीनिवास के मुताबिक, पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे की जांच जारी है।
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