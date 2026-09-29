आखिर उस शाम ऐसा क्या हुआ था? 34 वर्षीय नसीरुद्दीन की हत्या के पीछे पुराने विवाद की कहानी, तीन आरोपी गिरफ्तार

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने मोहम्मद इलियास (28), मोहम्मद शोएब (22) और शेख सुल्तान (23) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मृतक और आरोपियों के बीच पहले से विवाद था। इसी विवाद को हमले और हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि विवाद की असली वजह क्या थी और वारदात से ठीक पहले क्या हुआ था, इसे लेकर जांच अभी जारी है।