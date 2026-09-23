तेलंगाना में कैब ड्राइवर की हत्या, कार लूटकर मुंबई भाग रहे थे आरोपी; 3 गिरफ्तार, 2 फरार

पुलिस के अनुसार, 10 और 11 सितंबर की दरमियानी रात आरोपियों ने सिकंदराबाद के एसपी रोड स्थित टास्क फोर्स कार्यालय के पास स्विमिंग पूल बस स्टॉप से राजशेखर की कैब बुक की थी। उन्होंने मुंबई जाने की बात कहकर कैब किराए पर ली। रुद्राराम गांव के बाहरी इलाके में पहुंचने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर राजशेखर पर हमला किया और तौलिए से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी शव को निर्माणाधीन रोड ओवरब्रिज के पास फेंककर उसकी कार से मुंबई की ओर निकल गए। पुलिस के मुताबिक, कोहिर के पास कार में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद आरोपियों ने कार को गोल्डन ढाबा के पास छोड़ दिया और वहां से जहीराबाद की ओर चले गए।