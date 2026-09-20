Telangana Politics: तेलंगाना कांग्रेस में बदले सुर! राजगोपाल रेड्डी का रेवंथ से गले मिलना क्या देता है बड़ा संकेत?

Telangana Congress Internal Politics: तेलंगाना कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में अचानक बदले तेवरों ने नई चर्चा छेड़ दी है। मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी के मुखर आलोचक रहे मुनुगोडे विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी का सार्वजनिक मंच पर मुख्यमंत्री से गर्मजोशी से मिलना महज औपचारिकता नहीं माना जा रहा। खास बात यह है कि यह घटनाक्रम कोंडा सुरेखा के मंत्रिमंडल से बाहर होने के तुरंत बाद सामने आया। ऐसे में कांग्रेस के भीतर पुराने नेताओं और मौजूदा नेतृत्व के बीच शक्ति-संतुलन को लेकर सवाल फिर उठने लगे हैं।