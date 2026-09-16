तेलंगाना: घर लौटने से इनकार पर पति ने दांतों से काटी पत्नी की नाक; बीच-बचाव में ससुर को भी किया लहूलुहान

घर लौटने से इनकार पर पति ने दांतों से काटी पत्नी की नाक, फोटो सोर्स- एक्स ( @Bavazir_network )
Husband Attacks Wife: तेलंगाना के मंचेरियल जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कोटापल्ली मंडल में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के मायके जाकर उसके साथ मारपीट की और झगड़े के दौरान उसकी नाक पर जोर से काट लिया। हमले में महिला की नाक का एक हिस्सा अलग हो गया। घायल महिला को पहले इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे आगे के उपचार के लिए वारंगल के MGM अस्पताल रेफर किया गया। पीड़िता की पहचान ममता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह मंडल मुख्यालय की रहने वाली है। करीब नौ साल पहले उसकी शादी मल्लमपेट गांव निवासी एनागंडला मणिचंदर से हुई थी। दंपति की दो बेटियां हैं।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ममता और मणिचंदर के बीच पिछले कुछ समय से वैवाहिक विवाद चल रहा था। करीब 10 दिन पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ममता अपने पति का घर छोड़कर मायके चली गई थी। मणिचंदर कथित तौर पर ममता को वापस ससुराल लाना चाहता था। उसने कई बार पत्नी से घर लौटने के लिए कहा, लेकिन ममता ने कथित तौर पर वापस जाने से इनकार कर दिया।
सोमवार को मणिचंदर कथित तौर पर ममता के मायके पहुंचा। वहां उसकी पत्नी के पिता नारायण से किसी बात को लेकर बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर मणिचंदर ने कथित तौर पर लकड़ी की छड़ी से नारायण पर हमला कर दिया। इस हमले में नारायण के सिर पर गंभीर चोट आई और काफी खून बहने लगा। जब ममता अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आई, तो आरोपी ने कथित तौर पर उस पर भी हमला कर दिया। इसी दौरान उसने ममता की नाक को जोर से काट लिया। हमले में उसकी नाक का एक हिस्सा अलग हो गया।
घटना के बाद मौके पर मौजूद परिवार के लोगों और अन्य लोगों ने ममता को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए उसे आगे के इलाज के लिए वारंगल स्थित MGM अस्पताल भेजा गया।
कोटापल्ली थाने के सब-इंस्पेक्टर राजशेखर ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना की आगे जांच की जा रही है।
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