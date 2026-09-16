तेलंगाना: घर लौटने से इनकार पर पति ने दांतों से काटी पत्नी की नाक; बीच-बचाव में ससुर को भी किया लहूलुहान

Husband Attacks Wife: तेलंगाना के मंचेरियल जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कोटापल्ली मंडल में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के मायके जाकर उसके साथ मारपीट की और झगड़े के दौरान उसकी नाक पर जोर से काट लिया। हमले में महिला की नाक का एक हिस्सा अलग हो गया। घायल महिला को पहले इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे आगे के उपचार के लिए वारंगल के MGM अस्पताल रेफर किया गया। पीड़िता की पहचान ममता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह मंडल मुख्यालय की रहने वाली है। करीब नौ साल पहले उसकी शादी मल्लमपेट गांव निवासी एनागंडला मणिचंदर से हुई थी। दंपति की दो बेटियां हैं।