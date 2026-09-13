सिकंदराबाद में सेना के शस्त्रागार से 12 हथियार चोरी, बर्खास्त हवलदार पर आरोप; अंदरूनी मिलीभगत की आशंका

जांच टीम ने शुरुआत में 70 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। इसके बाद जांच का फोकस हाल में सेवानिवृत्त या सेवा से बाहर हुए सैन्यकर्मियों की ओर किया गया। मोबाइल टावर लोकेशन, CCTV फुटेज और डिजिटल सुरागों के आधार पर जांचकर्ताओं को पूर्व हवलदार तक पहुंचने में सफलता मिली। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर चोरी की बात स्वीकार की। उसने दावा किया कि वह अपने कमांडिंग ऑफिसर से नाराज था, क्योंकि उसके आचरण को देखते हुए अधिकारी ने उसे तीन साल का सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया था।