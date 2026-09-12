छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के 15 हजार करोड़ रुपये बकाया, तेलंगाना BJP प्रमुख ने सरकार से तुरंत भुगतान की मांग की

राव ने कहा था कि विधानसभा का मानसून सत्र बिना महत्वपूर्ण कामकाज के चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस और BRS सदन के अंदर और बाहर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि फीस प्रतिपूर्ति समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। BJP नेता ने आरोप लगाया कि दोनों दल जानबूझकर फीस प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा से बच रहे हैं, जिससे जनता का पैसा और विधानसभा का समय बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि BRS को डर है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने से उसके 10 साल के शासन की स्थिति सामने आ जाएगी, जबकि कांग्रेस को डर है कि उसके कथित भ्रष्टाचार की जांच और चर्चा हो सकती है।