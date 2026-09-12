12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हैदराबाद तेलंगाना

छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के 15 हजार करोड़ रुपये बकाया, तेलंगाना BJP प्रमुख ने सरकार से तुरंत भुगतान की मांग की

Telangana BJP agitation: तेलंगाना BJP अध्यक्ष रामचंदर राव ने छात्रों की लंबित फीस प्रतिपूर्ति का बकाया करीब 15 हजार करोड़ रुपये होने का दावा किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी सरकार से तुरंत भुगतान की मांग की और आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
3 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Imran Ansari

Sep 12, 2026

Telangana BJP agitation

छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के 15 हजार करोड़ रुपये बकाया, फोटो सोर्स- ANI

Telangana fee reimbursement: तेलंगाना BJP अध्यक्ष रामचंदर राव ने शनिवार को राज्य सरकार से छात्रों की लंबित फीस प्रतिपूर्ति राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि छात्रों को दी जाने वाली फीस प्रतिपूर्ति का कुल बकाया अब करीब 15 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। राव ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द बकाया राशि का भुगतान नहीं किया तो BJP अपना आंदोलन और तेज करेगी।

रामचंदर राव ने कहा कि फीस प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर BJP के चल रहे आंदोलन को लेकर तेलंगाना सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया था कि BJP अब इस मुद्दे को क्यों उठा रही है और पिछली BRS सरकार के दौरान इस पर आंदोलन क्यों नहीं किया गया। इस पर जवाब देते हुए राव ने कहा कि BJP ने BRS सरकार के कार्यकाल में भी फीस प्रतिपूर्ति के बकाये का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम दो वर्षों में ही 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की फीस प्रतिपूर्ति राशि बकाया हो गई थी और BJP लगातार इसके भुगतान की मांग कर रही थी।

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 10 हजार करोड़ और बकाया

तेलंगाना BJP प्रमुख ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद फीस प्रतिपूर्ति का बकाया और बढ़ गया। उनके मुताबिक, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करीब 10 हजार करोड़ रुपये और बकाया हो गए हैं। इस तरह छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति का कुल लंबित भुगतान करीब 15 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

रामचंदर राव ने कहा कि हम कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को याद दिला रहे हैं कि BRS सरकार के समय भी BJP ने फीस प्रतिपूर्ति की मांग की थी। उनके शासन के आखिरी दो वर्षों में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक बकाया था। अब इस सरकार के आने के बाद 10 हजार करोड़ रुपये और बकाया हैं। कुल मिलाकर छात्रों को 15 हजार करोड़ रुपये दिए जाने हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार BJP के आंदोलन का जवाब देने के बजाय पार्टी पर ही सवाल उठा रही है। राव ने कहा कि सरकार को BJP को दोष देने के बजाय छात्रों की बकाया फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित करने का भरोसा देना चाहिए।

सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन तेज करेगी BJP

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार से छात्रों के बकाये का तत्काल भुगतान करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने इस मामले में जल्द कदम नहीं उठाया तो BJP अपने आंदोलन को और तेज करेगी। राव ने कहा कि 'हम मांग कर रहे हैं कि यह सरकार छात्रों का बकाया तुरंत चुकाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो BJP आंदोलन तेज करेगी।'

विधानसभा सत्र में फीस प्रतिपूर्ति पर चर्चा नहीं होने का आरोप

इससे पहले गुरुवार को रामचंदर राव ने तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी कांग्रेस और BRS पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी BRS एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं और महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर सदन में चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।

राव ने कहा था कि विधानसभा का मानसून सत्र बिना महत्वपूर्ण कामकाज के चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस और BRS सदन के अंदर और बाहर एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि फीस प्रतिपूर्ति समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। BJP नेता ने आरोप लगाया कि दोनों दल जानबूझकर फीस प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा से बच रहे हैं, जिससे जनता का पैसा और विधानसभा का समय बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि BRS को डर है कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने से उसके 10 साल के शासन की स्थिति सामने आ जाएगी, जबकि कांग्रेस को डर है कि उसके कथित भ्रष्टाचार की जांच और चर्चा हो सकती है।

प्रज्वल रेवन्ना को जेल में फोन-सिम पहुंचाने का आरोप, 2 जेल कर्मियों समेत 7 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Bengaluru Jail Controversy, Mobile Phone In Jail

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

Updated on:

12 Sept 2026 02:37 pm

Published on:

12 Sept 2026 02:37 pm

Hindi News / Telangana / Hyderabad Telangana / छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति के 15 हजार करोड़ रुपये बकाया, तेलंगाना BJP प्रमुख ने सरकार से तुरंत भुगतान की मांग की

बड़ी खबरें

View All

हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना

ट्रेंडिंग

VIPs को SIR नोटिस, विजय देवरकोंडा-समांथा, महेश बाबू, VVS लक्ष्मण समेत कई नाम शामिल

From Mahesh Babu, Rajamouli, Laxman to Sina Nehwal... several
राष्ट्रीय

तेलंगाना BJP अध्यक्ष ने राहुल गांधी को इटैलियन में लिखी चिट्ठी, बोले- आपकी मातृभाषा में लिखा है, शायद अब समझ आ जाए

N Ramchander Rao letter to Rahul Gandhi on Telangana Fee Reimbursement
हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना विधानसभा में काम के दौरान IAS नवीन मित्तल के PS को आया हार्ट अटैक, मंत्री खुद देते रहे CPR फिर भी नहीं बची जान

Telangana Assembly, IAS Naveen Mittal
समाचार

Telangana Assembly: विधानसभा विवाद के बाद BRS नेताओं पर केस, KTR-हरीश राव समेत कई पर FIR; टाटा मधु गिरफ्तार

Telangana Assembly
हैदराबाद तेलंगाना

तेलंगाना विधानसभा में हंगामा, विरोध कर रही BRS विधायक के बाल खींचे, KTR समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

Telangana Assembly Monsoon Session News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.