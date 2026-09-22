जुराला परियोजना जा रहे तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में, सरकार पर साधा निशाना

BJP Leaders Detained Jadcherla: तेलंगाना में जुराला परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव समेत कई नेताओं को पुलिस ने जडचेरला में हिरासत में ले लिया। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए विरोध जारी रखने की बात कही।

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