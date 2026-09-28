SIR की जांच के बीच ओवैसी ने लोगों को दी सलाह, नोटिस और Form 6 को लेकर कही ये बात

SIR News: मतदाता सूची की जांच यानी SIR को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपने नाम और दस्तावेजों की जानकारी जांचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को SIR का नोटिस मिलता है, तो उसे नजरअंदाज न करें और समय पर उसका जवाब दें। ओवैसी ने कहा कि अगर BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) घर पर आता है या कोई नोटिस देता है, तो उसकी जानकारी ध्यान से देखें और जरूरी कागजात जमा करें। उन्होंने लोगों से अपनी मतदाता सूची में नाम भी जांचने को कहा।