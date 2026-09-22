आंध्र प्रदेश में दिव्यांग प्रदर्शनकारियों पर हमले का आरोप, YSRCP ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की

YSRCP नेताओं ने आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मामले में FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने और न्याय के लिए प्रदर्शन करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। यह विवाद आंध्र प्रदेश में Mega DSC-2025 के स्पोर्ट्स कोटा भर्ती को लेकर चल रहे विरोध के बीच सामने आया है। 21 सितंबर को विजयवाड़ा स्थित SAAP कार्यालय के बाहर YSRCP ने कथित भर्ती अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी और बाद में स्थिति तनावपूर्ण होने पर उन्हें तितर-बितर किया।