दिल्ली में DTC बसों की हड़ताल का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, सेवाएं बहाल कराने की मांग; लाखों यात्रियों की परेशानी का हवाला

हालांकि, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि वह हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के वेतन, सेवा शर्तों या औद्योगिक विवाद से जुड़े मुद्दों पर अदालत से फैसला नहीं चाहतीं। याचिका में किसी व्यक्तिगत ड्राइवर या कंडक्टर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग भी नहीं की गई है। इसके बजाय, याचिका में सरकार और संबंधित वैधानिक अधिकारियों को बस सेवाओं को पर्याप्त स्तर पर बहाल करने के लिए सभी जरूरी और कानूनी कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई है। पूरी तरह सेवाएं बहाल होने तक कम से कम इतना सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की मांग की गई है, जिससे आम लोगों को अनिश्चितकाल तक परेशानी न झेलनी पड़े। यह PIL संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विक्रांत डबास मामले की पैरवी कर रहे हैं।