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जमुई छेड़छाड़ मामले पर भाजपा सांसद का बड़ा बयान, बोले- ऐसी सजा होगी कि कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा

Sanjay Jaiswal Statement: जमुई मामले पर BJP सांसद संजय जायसवाल ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जिससे आगे कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Sep 22, 2026

Jamui Viral Video

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने जमुई मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। (फाइल फोटो:IANS)

Jamui Incident: बिहार के जमुई में दो नाबालिगों के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद मामला गरमा गया है। घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। अब भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने इस मामले पर अपनी बात रखी है।

संजय जायसवाल ने कहा कि जमुई में जो हुआ, वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी ऐसा करने से पहले कई बार सोचे।

उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कानून अपना काम कर रहा है। जायसवाल ने भरोसा दिलाया कि मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

'ऐसा हो कि बाकी लोगों को भी सबक मिले'

भाजपा सांसद ने कहा कि आरोपियों पर सिर्फ कार्रवाई करना ही काफी नहीं है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरे लोगों को भी साफ संदेश मिले कि इस तरह की हरकत करने पर बचना आसान नहीं होगा।

उन्होंने बिहार पुलिस की कार्रवाई की तारीफ भी की। जायसवाल ने कहा कि पुलिस ने मामले में तेजी दिखाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच

जमुई में 19 सितंबर की शाम दो नाबालिगों के साथ कथित तौर पर मारपीट और छेड़छाड़ की घटना हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तेजी से लोगों तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की और SIT बनाई।

पुलिस की ओर से अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। वहीं, दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस वीडियो और दूसरे सबूतों की भी जांच कर रही है। मामले में POCSO एक्ट समेत दूसरी संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर घूम रहे वीडियो को हटाने की कार्रवाई भी कर रही है, ताकि नाबालिगों की पहचान सार्वजनिक न हो।

जमुई मामले पर सियासत भी तेज

इस घटना के बाद बिहार में कानून-व्यवस्था और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है, जबकि भाजपा नेताओं की ओर से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय जायसवाल का बयान भी इसी बीच आया है। अब पुलिस की जांच और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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Updated on:

22 Sept 2026 03:49 pm

Published on:

22 Sept 2026 03:49 pm

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