जमुई छेड़छाड़ मामले पर भाजपा सांसद का बड़ा बयान, बोले- ऐसी सजा होगी कि कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा

पुलिस की ओर से अब तक तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। वहीं, दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस वीडियो और दूसरे सबूतों की भी जांच कर रही है। मामले में POCSO एक्ट समेत दूसरी संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर घूम रहे वीडियो को हटाने की कार्रवाई भी कर रही है, ताकि नाबालिगों की पहचान सार्वजनिक न हो।