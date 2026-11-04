रामदेव के बयान पर ओवैसी का तंज, बोले- ‘कभी-कभी नाक से नहीं, दिल से बोलते हैं’

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी पूछा कि गांवों में सेना में भर्ती होने की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए इस व्यवस्था का क्या मतलब होगा। उन्होंने कहा कि देश के आसपास सुरक्षा से जुड़े खतरे मौजूद हैं और ऐसे में सशस्त्र बलों में भर्ती होने वाले युवाओं के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। ओवैसी ने दोहराया कि उनकी पार्टी अग्निपथ योजना का शुरुआत से विरोध करती रही है और आगे भी इसका विरोध जारी रखेगी।