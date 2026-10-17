Marble : मध्य प्रदेश में महंगी रॉयल्टी से फीकी पड़ी मार्बल की चमक, 60 से घटकर 12 रह गईं खदानें

मध्य प्रदेश के कटनी का संगमरमर जैसा मार्बल दिल्ली से लेकर राजस्थान और दुबई तक पहुंचा और हजारों लोगों को रोजगार मिला, लेकिन सरकारी प्रोत्साहन की कमी, रॉयल्टी में बड़ा अंतर, पर्यावरणीय मंजूरियों की अड़चन और लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया ने उद्योग की कमर तोड़ दी। कभी करोड़ों का कारोबार करने वाला यह क्षेत्र अब सिमट गया है। हालात ऐसे हैं कि कई कारोबारी दूसरे राज्यों का रुख कर चुके हैं, जबकि शेष इकाइयां सीमित संसाधनों के सहारे कारोबार बचाने में जुटी हैं।