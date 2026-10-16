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Patrika Special News

Cannabis : पग-पग रोटी, डग-डग नीर…अब खेतों में लहलहा रहे नशा के पौधे!

Cannabis : मालवा-निमाड़ में अवैध गांजा की खेती का साम्राज्य फैलता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन को इस अवैध खेती की भनक तक नहीं लगती है। इस बारे में पढ़िए सचिन त्रिवेदी की खास रिपोर्ट।
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भारत

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Swatantra Mishra

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सचिन त्रिवेदी

Oct 16, 2026

Ganja crops in Malwa-Niwad

मालवा-निमाड़ के खेतों में लहलहा रहे 'नशा' के पौधे! (Photo: Patrika, Designed: ChatGpt)

Cannabis : मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ की पहचान कभी ‘पग-पग रोटी, डग-डग नीर’ की कहावत से होती थी। उपजाऊ जमीन, खेतों में लहलहाती फसलें और खेती-किसानी इस अंचल की पहचान रहे हैं, लेकिन अब इसी कृषि प्रधान इलाके के कुछ हिस्सों से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, जो चिंता बढ़ाने वाली है। यहां खेतों में सिर्फ कपास, सोयाबीन और दूसरी फसलें ही नहीं, बल्कि उन्हीं की आड़ में गांजे के पौधे भी लहलहा रहे हैं।

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