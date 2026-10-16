Cannabis : पग-पग रोटी, डग-डग नीर…अब खेतों में लहलहा रहे नशा के पौधे!

मालवा-निमाड़ के खेतों में लहलहा रहे 'नशा' के पौधे! (Photo: Patrika, Designed: ChatGpt)
Cannabis : मध्य प्रदेश के मालवा-निमाड़ की पहचान कभी ‘पग-पग रोटी, डग-डग नीर’ की कहावत से होती थी। उपजाऊ जमीन, खेतों में लहलहाती फसलें और खेती-किसानी इस अंचल की पहचान रहे हैं, लेकिन अब इसी कृषि प्रधान इलाके के कुछ हिस्सों से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, जो चिंता बढ़ाने वाली है। यहां खेतों में सिर्फ कपास, सोयाबीन और दूसरी फसलें ही नहीं, बल्कि उन्हीं की आड़ में गांजे के पौधे भी लहलहा रहे हैं।
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