शनिवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों की एक ऐसी भीड़ जमा हुई, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 'कॉकरोच जनता पार्टी' के समर्थन और विरोध को लेकर दो गुटों में बंटी हुई थी।

यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब भारत में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन और 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) की अगुवाई में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में मुख्य रूप से भारतीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।