जैश में घमासान: मसूद अजहर गायब! ‘अज्ञात हमलावरों’ के खौफ ने तोड़ी आतंकी संगठन की कमर

जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के कई सदस्यों और उनके परिवार के बचे हुए लोगों को इस घटना में कोई साजिश होने का शक है। कुछ लोग तो इसे संगठन के भीतर ही की गई हत्या (इंटरनल हिट जॉब) मान रहे हैं, जो शायद पैसों के लेन-देन की वजह से अंजाम दी गई हो। जब से ये रहस्यमयी मौतें होनी शुरू हुई हैं, संगठन के भीतर दरारें साफ दिखने लगी हैं। कई लोगों ने नेतृत्व की वफादारी पर सवाल उठाए हैं, और कुछ का तो यह भी कहना है कि ये संगठन के भीतर ही की गई हत्याएं हो सकती हैं।