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Elephant in Crisis: हाथियों की जान को लेकर लापरवाही! बिजली के झूलते तार ले रहे गजराज की जान

Elephant in Crisis : मध्य प्रदेश में हाथियों की जान को लेकर काफी लापरवाही बरती जा रही है। पिछले एक महीने में ​करंट लगने से दो हाथियों की जान चली गई है। इस बारे में भगवान उपाध्याय की विस्तृत रिपोर्ट पढ़िए।
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भारत

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Swatantra Mishra

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भगवान उपाध्याय

Oct 17, 2026

Elephant in Crisis

मध्य प्रदेश में गजराज की जान आफत में है। (Photo: Patrika)

Elephant : मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी वन्यजीव प्रेमियों के लिए संतोष की बात है, लेकिन इन्हीं हाथियों के साथ लगातार हो रहे हादसों के कारण वे चिंतित भी हैं। पिछले एक महीने में क्षेत्र में दो हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई। पहली घटना के बाद हाथियों के मूवमेंट वाले इलाकों में यदि वन विभाग और बिजली कंपनी का अमला सतर्कता बरतता तो शायद दूसरी घटना को रोका जा सकता था। लेकिन सरकारी अमले की लापरवाही से हादसों को रोका नहीं जा सका। दो साल पहले भी क्षेत्र में इसी तरह करंट से एक हाथी की मौत हुई थी।

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