Elephant in Crisis: हाथियों की जान को लेकर लापरवाही! बिजली के झूलते तार ले रहे गजराज की जान

Elephant : मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी वन्यजीव प्रेमियों के लिए संतोष की बात है, लेकिन इन्हीं हाथियों के साथ लगातार हो रहे हादसों के कारण वे चिंतित भी हैं। पिछले एक महीने में क्षेत्र में दो हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई। पहली घटना के बाद हाथियों के मूवमेंट वाले इलाकों में यदि वन विभाग और बिजली कंपनी का अमला सतर्कता बरतता तो शायद दूसरी घटना को रोका जा सकता था। लेकिन सरकारी अमले की लापरवाही से हादसों को रोका नहीं जा सका। दो साल पहले भी क्षेत्र में इसी तरह करंट से एक हाथी की मौत हुई थी।