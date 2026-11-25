वरुण वी. शर्मा के निर्देशन में बनी 'पारिवारिक मनुरंजन' का प्रीमियर 13 नवंबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (SonyLIV) पर हुआ। इस फिल्म में पहली बार पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी की जोड़ी नजर आई है। कहानी लखनऊ में अकेले रहने वाले एक अधेड़ उम्र के अविवाहित शख्स रंजन दुबे (पंकज त्रिपाठी) और हेलेन (अदिति राव हैदरी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लिव-इन हाउसकीपर के रूप में उनके घर आती है। रोजमर्रा की बातचीत, अजीबोगरीब पलों और अनोखी जीवनशैली के बीच दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ता है।