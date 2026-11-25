बॉलीवुड की युवा प्रेम कहानियों पर पंकज त्रिपाठी का बड़ा बयान (सोर्स: x-@dikshit_mohit/@akarshit0506)
Pankaj Tripathi Teenage Love Stories Statement: एक्टर पंकज त्रिपाठी ने हिंदी सिनेमा में दिखाए जाने वाले रोमांटिक रिश्तों पर एक दिलचस्प टिप्पणी की है। उनका मानना है कि बॉलीवुड में बनने वाली ज्यादातर युवा और टीनएज प्रेम कहानियां रिश्तों के बजाय आकर्षण पर टिकी होती हैं। पंकज त्रिपाठी के मुताबिक, प्यार उम्र और जीवन के अनुभवों के साथ निखरता है, इसलिए 30-35 साल की उम्र के बाद ही असली प्रेम कहानी शुरू होती है।
हिंदी सिनेमा में रोमांटिक कहानियों के चित्रण पर बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा कि जिन टीनएज लव स्टोरीज पर बॉलीवुड काफी निर्भर रहता है, वे असल में प्रेम कहानियों से ज्यादा 'हार्मोन स्टोरीज' होती हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उनके नजरिए से सच्ची लव स्टोरी 30 से 35 साल की उम्र के बाद ही शुरू होती है और उससे पहले की अधिकतर कहानियां केवल हार्मोन्स के प्रभाव को दर्शाती हैं।
बता दें, अपनी फिल्मों के चयन पर बात करते हुए 'मिर्जापुर' फेम अभिनेता ने कहा कि वो दर्शकों के सामने ऐसी कहानियां लाना चाहते हैं, जिन्हें एक दर्शक के तौर पर वो खुद भी देखना पसंद करें और जिनमें काम करके उन्हें संतुष्टि मिले।
हाल ही में पंकज त्रिपाठी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'पारिवारिक मनुरंजन' (Parivarik ManuRanjan) में अभिनेत्री अदिति राव हैदरी के साथ दिखाई दिए। इस फिल्म का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यह एक परिपक्व व्यक्ति की कहानी है, जिसे केवल हार्मोन्स नहीं चलाते। उनके मुताबिक, हर कहानी दर्शक के भीतर एक खास तरह की भावना जगाती है, लेकिन इस फिल्म में हार्मोन्स की भूमिका बेहद कम और वास्तविक प्यार की भूमिका ज्यादा है।
वरुण वी. शर्मा के निर्देशन में बनी 'पारिवारिक मनुरंजन' का प्रीमियर 13 नवंबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (SonyLIV) पर हुआ। इस फिल्म में पहली बार पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी की जोड़ी नजर आई है। कहानी लखनऊ में अकेले रहने वाले एक अधेड़ उम्र के अविवाहित शख्स रंजन दुबे (पंकज त्रिपाठी) और हेलेन (अदिति राव हैदरी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लिव-इन हाउसकीपर के रूप में उनके घर आती है। रोजमर्रा की बातचीत, अजीबोगरीब पलों और अनोखी जीवनशैली के बीच दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे आगे बढ़ता है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन