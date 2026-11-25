कार्यक्रम को लेकर CJP की ओर से लोगों से बड़ी संख्या में नागपुर पहुंचने की अपील की गई है। वहीं, पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट में अभिनेता प्रकाश राज के भी ‘Save Democracy, Save Constitution’ कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई है। इस तरह 26 नवंबर का नागपुर कार्यक्रम CJP के लिए सिर्फ संविधान दिवस का आयोजन नहीं, बल्कि चुनावी पारदर्शिता, SIR, कथित ‘वोट चोरी’ और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर अपने अभियान को आगे बढ़ाने का मंच भी बनता दिख रहा है।