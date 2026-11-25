नागपुर में CJP की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ‘मोदी चालीसा’ से शुरुआत, फोटो सोर्स- CJP ( X )
CJP Constitution Day Rally: महाराष्ट्र के नागपुर में कॉकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए ‘मोदी चालीसा’ से की। CJP के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में पार्टी के एक नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी की तारीफ वाले अंदाज में पंक्तियां बोलते हुए देखा जा सकता है। पार्टी ने इसे अपने राजनीतिक व्यंग्य और सरकार पर कटाक्ष के तौर पर पेश किया है।
सीजेपी की तरफ से यह कार्यक्रम ऐसे वक्त पर किया गया है, जब पार्टी गुरुवार यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर नागपुर में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। पार्टी ने इसे ‘Save Democracy, Save Constitution’ नाम दिया है। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे संविधान चौक पर आयोजित किया जाएगा।
CJP के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने लोगों से 26 नवंबर के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि कार्यक्रम में संविधान, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के पाठ से होने की जानकारी भी सामने आई है।
CJP ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के SIR को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल हैं। हालांकि, ये आरोप CJP के राजनीतिक दावे हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के तौर पर पेश नहीं किया गया है।
नागपुर का कार्यक्रम CJP के हालिया राजनीतिक अभियान की अगली कड़ी माना जा रहा है। इससे पहले 22 नवंबर को गोवा के पणजी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अभिजीत दीपके ने BJP सरकारों पर ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए थे। उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए जनता का ध्यान रोजगार, शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों से हटाने का भी आरोप लगाया था।
CJP ने उत्तर प्रदेश और आगामी अन्य विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेगी और किसी राजनीतिक दल का समर्थन भी नहीं करेगी। पार्टी का कहना है कि चुनावी बहस शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तकनीक, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और परिवहन जैसे मुद्दों पर होनी चाहिए, न कि सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति पर।
26 नवंबर के कार्यक्रम में CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका भी सार्वजनिक रूप से नजर आएंगे। यह मुंबई के आजाद मैदान में हुए पिछले विरोध प्रदर्शन के बाद दोनों नेताओं का साथ में पहला बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम बताया जा रहा है।
कार्यक्रम को लेकर CJP की ओर से लोगों से बड़ी संख्या में नागपुर पहुंचने की अपील की गई है। वहीं, पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट में अभिनेता प्रकाश राज के भी ‘Save Democracy, Save Constitution’ कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही गई है। इस तरह 26 नवंबर का नागपुर कार्यक्रम CJP के लिए सिर्फ संविधान दिवस का आयोजन नहीं, बल्कि चुनावी पारदर्शिता, SIR, कथित ‘वोट चोरी’ और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर अपने अभियान को आगे बढ़ाने का मंच भी बनता दिख रहा है।
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