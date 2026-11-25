फडणवीस ने कहा कि शहरों को समस्या के तौर पर देखने के बजाय उन्हें आर्थिक विकास के इंजन के रूप में देखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की GDP में शहरों का योगदान करीब 65 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र की आधी से ज्यादा आबादी करीब 400 शहरों में रहती है। उन्होंने कहा कि बेहतर शहरी नियोजन से आर्थिक विकास के साथ लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शहरीकरण को रोकने की कोशिशों के कारण कई जगह अनियोजित विकास, झुग्गियां, पानी की कमी और कचरा प्रबंधन जैसी समस्याएं पैदा हुईं। फडणवीस ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहरीकरण को विकास के अवसर के तौर पर देखने की सोच को बढ़ावा मिला।