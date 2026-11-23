Dhule Mayor Mayadevi Pardeshi News: महाराष्ट्र के धुले जिले की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर की मेयर मायादेवी परदेशी द्वारा कथित तौर पर जहर पीकर जान देने की कोशिश करने का दावा किया गया। यह दावा धुले के भाजपा विधायक अनुप अग्रवाल ने किया था। हालांकि, डॉक्टरों से मिली जानकारी के मुताबिक, मेयर ने जहर नहीं पिया था, बल्कि घर में रखी कुछ दवाइयों की अधिक मात्रा लेने की कोशिश की थी। इस कारण उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया और तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।