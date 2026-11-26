मुंह में जलन और कम खुलता मुंह Oral Submucous Fibrosis का संकेत हो सकता है। गुटखा, सुपारी और पान मसाला की आदत इसका मुख्य कारण मानी जाती है। (फोटो: प्रतीकात्मक) (Source- Freepik)
Oral Submucous Fibrosis Symptoms: खाना खाते वक्त तीखा लगे और मुंह के अंदर जलन हो, यह बहुत से लोगों के लिए आम बात है। लेकिन अगर यह जलन बार-बार लौटे और साथ में मुंह पहले जितना न खुले, तो इसे मसाले का असर मानकर टालना ठीक नहीं। यह Oral Submucous Fibrosis (OSMF) की शुरुआत हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये भी हो सकता है? आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इसके कारण क्या व बचाव के उपाय क्या-क्या हैं।
नेचर रिसर्च और डर्मनेट के अनुसार, यह मुंह की एक लंबे समय तक चलने वाली, लगातार बढ़ने वाली और अपरिवर्तनीय बीमारी है, जो सुपारी वाले पान या उसके रूपों को चबाने से होती है। इसे रोका जा सकता है। आसान भाषा में, गाल और मुंह के अंदर की परत के नीचे रेशेदार ऊतक (कोलेजन) जमने लगता है। इससे परत सख्त और चमड़े जैसी हो जाती है और मुंह खुलना कम हो जाता है। इस बीमारी को आयुर्वेद के आचार्य सुश्रुत के समय से विदारी नाम से जाना जाता रहा है। पर आज इसके मामले बढ़ने की वजह नई है। भारत में गुटखा और पान मसाला की सस्ती पैकिंग और जोरदार प्रचार 1980 के आसपास शुरू हुआ, और माना जाता है कि इसके बाद मामले तेजी से बढ़े।
डॉक्टर इसे मुंह खुलने की नाप से परखते हैं। आम तौर पर सामान्य मुंह का खुलाव लगभग 40 मिलीमीटर माना जाता है। एक भारतीय अध्ययन में स्टेज I में यह 35 मिमी या उससे ज्यादा, स्टेज II में 25 से 35 मिमी, स्टेज III में 15 से 25 मिमी और स्टेज IV में 15 मिमी से कम पाया गया। इसलिए खुद अंदाजा लगाने के बजाय दंत चिकित्सक से नपवाना बेहतर है।
कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा मिर्च खाने से यह होता है। मसालों और मिर्च की भूमिका पर सवाल उठाया गया है, पर मुख्य कारण सुपारी वाली आदत है। अंतरराष्ट्रीय कैंसर शोध एजेंसी (IARC) ने सुपारी को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन की श्रेणी में रखा है। मिर्च से सिर्फ वह जलन महसूस होती है, जो परत पहले से कमजोर होने पर ज्यादा तेज लगती है।
आम तौर पर 20 से 40 साल की उम्र के लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गुटखा चबाने वालों में आदत कम उम्र में शुरू होती है और बीमारी भी जल्दी हो जाती है। भारत में 14 साल की एक किशोरी में स्टेज III का मामला भी दर्ज हुआ है। बच्चों को मीठी सुपारी जैसे नामों से बिकने वाले पैकेट भी मिल जाते हैं। इसलिए माता-पिता के लिए भी यह जानकारी जरूरी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गुटखा और सुपारी खाने वालों पर हुए अध्ययन में 6.3 प्रतिशत में OSMF मिला। अध्ययन के अनुसार गुटखा-पान मसाला चबाने वालों में सुपारी चबाने वालों की तुलना में बीमारी जल्दी दिखती है। एक दूसरे अध्ययन में आदत जितनी लंबी रही, बीमारी उतनी गंभीर स्टेज में पाई गई।
WHO ने OSMF को मुंह की उन बीमारियों में रखा है जो आगे चलकर कैंसर बन सकती हैं, और अनुमान है कि करीब 3 से 10 प्रतिशत मरीजों में मुंह का कैंसर हो सकता है। अलग-अलग अध्ययनों में यह आंकड़ा काफी अलग है। एक समीक्षा के मुताबिक दुनिया भर में यह दर 1.2 से 23 प्रतिशत तक बताई गई है, जबकि भारत में करीब 7.6 प्रतिशत मरीजों में कैंसर विकसित हुआ। आंकड़े भले अलग हों, संदेश एक ही है कि OSMF के मरीज को नियमित जांच करानी चाहिए।
सबसे जरूरी बात यह है कि इलाज से पहले आदत छोड़नी पड़ती है। बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए सुपारी चबाना बंद करना जरूरी है, पर बन चुका सख्त ऊतक आमतौर पर वापस पहले जैसा नहीं होता। अब तक कोई इलाज इसे पलटने में कारगर साबित नहीं हुआ है।
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