आम तौर पर 20 से 40 साल की उम्र के लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। गुटखा चबाने वालों में आदत कम उम्र में शुरू होती है और बीमारी भी जल्दी हो जाती है। भारत में 14 साल की एक किशोरी में स्टेज III का मामला भी दर्ज हुआ है। बच्चों को मीठी सुपारी जैसे नामों से बिकने वाले पैकेट भी मिल जाते हैं। इसलिए माता-पिता के लिए भी यह जानकारी जरूरी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गुटखा और सुपारी खाने वालों पर हुए अध्ययन में 6.3 प्रतिशत में OSMF मिला। अध्ययन के अनुसार गुटखा-पान मसाला चबाने वालों में सुपारी चबाने वालों की तुलना में बीमारी जल्दी दिखती है। एक दूसरे अध्ययन में आदत जितनी लंबी रही, बीमारी उतनी गंभीर स्टेज में पाई गई।