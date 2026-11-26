सीनियर डाइटिशियन पूजा चुघ के अनुसार, दूध और उससे बनी चीजों में सबसे बड़ा फर्क लैक्टोज की मात्रा और उनके बनने की प्रक्रिया का है। दूध में लैक्टोज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जिन्हें इसे पचाने में दिक्कत है, उन्हें पेट फूलने या दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। दही में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ते हैं, इसलिए वह कई लोगों को दूध से आसानी से पच जाता है। पनीर में फर्मेंटेशन नहीं होता, इसलिए उसे भी मात्रा देखकर ही खाना चाहिए, जबकि घी में लैक्टोज बहुत कम होता है। एक जरूरी बात यह है कि A2 दूध पर स्विच करने से लैक्टोज की समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि उसमें भी लैक्टोज उतना ही रहता है। लैक्टोज इनटॉलरेंस और दूध की एलर्जी अलग चीजें हैं, और एलर्जी में दूध से बनी हर चीज से परहेज करना पड़ सकता है। इसलिए बार-बार लक्षण दिखें तो खुद से डाइट बदलने के बजाय जांच कराएं और विशेषज्ञ की सलाह से ही दूध या डेयरी प्रोडक्ट चुनें।