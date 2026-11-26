दूध, दही, पनीर और घी में लैक्टोज की मात्रा अलग-अलग होती है। (फोटो- प्रतीकात्मक) (source- Chatgpt)
National Milk Day: हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। यह दिन डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती पर आता है, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का दूध उत्पादन 2014-15 के 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 247.87 मिलियन टन हो गया, जो दुनिया के कुल उत्पादन का करीब एक-चौथाई है। इतना दूध होने के बावजूद आज सबसे ज्यादा सवाल दूध की किस्म को लेकर हैं। बाजार में A2 दूध अलग दाम पर बिक रहा है, कई घरों में दूध पीने पर पेट फूलने की शिकायत है, और लोग पूछ रहे हैं कि दही या पनीर चल जाएगा या नहीं। आइए आपके इन्हीं सवालों के जवाब के साथ इस नेशनल मिल्क डे पर जानते हैं दूध और दूध से बनी चीजें अपनी थाली में शामिल में करने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं।
वेबएमडी और हेल्थलाइन के अनुसार, दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है और उसका एक हिस्सा बीटा-कैसीन कहलाता है। इसके दो रूप हैं, A1 और A2, और दोनों में एक अमीनो एसिड का अंतर होता है। आम दूध में A1 और A2 दोनों बीटा-कैसीन हो सकते हैं, जबकि A2 दूध में सिर्फ A2 बीटा-कैसीन होता है। यह अंतर गाय की नस्ल पर निर्भर करता है। आम गाय के दूध में A1 और A2 का अनुपात नस्ल के हिसाब से लगभग आधा-आधा रहता है। किसी दूध में सिर्फ A2 है या नहीं, इसका पक्का पता सिर्फ जेनेटिक जांच से चलता है। नस्ल से अंदाजा लगाया जा सकता है, पर पुष्टि जांच से ही होती है। इसलिए देसी गाय का दूध है, तो A2 ही होगा जैसे दावे को आंख मूंदकर न मानें।
इस पर बहस अभी जारी है। A1 बीटा-कैसीन के पाचन के दौरान BCM-7 नाम का पेप्टाइड बनता है, और इसी को लेकर चिंता जताई जाती है। पर रिसर्च की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। चीन के 45 वयस्कों पर हुई एक छोटी स्टडी में, जिन्हें दूध पचाने में दिक्कत थी, A2 दूध से पेट दर्द और पेट फूलने के लक्षण A1 दूध के मुकाबले हल्के रहे। ऑटिज्म के लक्षणों पर A1 और A2 दूध के असर को परखने वाला कोई मानव ट्रायल अब तक नहीं हुआ है। यानी कुछ लोगों को A2 दूध से पेट में राहत मिल सकती है, पर इसे इलाज या बीमारियों से बचाव की गारंटी मानना जल्दबाजी होगी। स्वाद और पोषण दोनों किस्मों में लगभग एक जैसे हैं।
हेल्थलाइन के अनुसार, यहीं सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। A1 और A2 दोनों दूध में लैक्टोज की मात्रा बराबर होती है। इसलिए अगर दिक्कत लैक्टोज की है, तो सिर्फ A2 दूध पर स्विच करने से हल नहीं निकलेगा। ऐसे में लैक्टोज-फ्री दूध लिया जा सकता है, या लैक्टेज सप्लीमेंट का सहारा लिया जा सकता है। दूध से एलर्जी अलग मामला है। यह दूध के प्रोटीन से होती है और इसमें पनीर-दही समेत हर डेयरी चीज से परहेज करना पड़ सकता है। पनीर में दूध का प्रोटीन होता है, इसलिए दूध से एलर्जी वाले के लिए वह सुरक्षित नहीं है।
Journal of Translational Medicine में प्रकाशित लैक्टोज इनटॉलरेंस की पोषण संबंधी समीक्षा की तालिका के अनुसार, दूध से बनी हर चीज में लैक्टोज एक जैसा नहीं होता। एक प्रकाशित शोध-तालिका के अनुसार प्रति 100 ग्राम लैक्टोज की मात्रा कुछ इस तरह है;
सीनियर डाइटिशियन पूजा चुघ के अनुसार, दूध और उससे बनी चीजों में सबसे बड़ा फर्क लैक्टोज की मात्रा और उनके बनने की प्रक्रिया का है। दूध में लैक्टोज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए जिन्हें इसे पचाने में दिक्कत है, उन्हें पेट फूलने या दर्द जैसी शिकायत हो सकती है। दही में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ते हैं, इसलिए वह कई लोगों को दूध से आसानी से पच जाता है। पनीर में फर्मेंटेशन नहीं होता, इसलिए उसे भी मात्रा देखकर ही खाना चाहिए, जबकि घी में लैक्टोज बहुत कम होता है। एक जरूरी बात यह है कि A2 दूध पर स्विच करने से लैक्टोज की समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि उसमें भी लैक्टोज उतना ही रहता है। लैक्टोज इनटॉलरेंस और दूध की एलर्जी अलग चीजें हैं, और एलर्जी में दूध से बनी हर चीज से परहेज करना पड़ सकता है। इसलिए बार-बार लक्षण दिखें तो खुद से डाइट बदलने के बजाय जांच कराएं और विशेषज्ञ की सलाह से ही दूध या डेयरी प्रोडक्ट चुनें।
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