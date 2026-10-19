टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले की जांच तेज, एक संदिग्ध हिरासत में, ड्राइवर का बयान दर्ज; शिंदे बोले- किसी की दादागिरी नहीं चलेगी

Tiger Shroff Attack: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले की जांच तेज हो गई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं। वारदात के दौरान घायल हुए अभिनेता के ड्राइवर फिरदौस का बयान भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में मिली हमलावरों की पल्सर बाइक बरामद की है। इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज में कथित हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके आधार पर जांच की जा रही है।