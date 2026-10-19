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टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले की जांच तेज, एक संदिग्ध हिरासत में, ड्राइवर का बयान दर्ज; शिंदे बोले- किसी की दादागिरी नहीं चलेगी

Tiger Shroff Firing Case: मुंबई के पॉश इलाके जुहू में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस ने एक्टर के घायल ड्राइवर का बयान दर्ज कर लिया है और हमलावरों की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Oct 19, 2026

Tiger Shroff Firing Case update

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक संदिग्ध हिरासत में, पुलिस की 15 टीमें जांच में जुटीं (Photo: IANS)

Tiger Shroff Attack: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले की जांच तेज हो गई है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं। वारदात के दौरान घायल हुए अभिनेता के ड्राइवर फिरदौस का बयान भी दर्ज किया गया है। पुलिस ने अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास लावारिस हालत में मिली हमलावरों की पल्सर बाइक बरामद की है। इसके अलावा, सीसीटीवी फुटेज में कथित हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनके आधार पर जांच की जा रही है।

जुहू में टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग, 2 लोग घायल

यह घटना रविवार, 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में पुष्पा पार्क के पास हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलने के बाद अपनी कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान तीन अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोलीबारी की। घटना के समय इलाके में अभिनेता की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ भी जुटी थी।

फायरिंग में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर फिरदौस के बाएं हाथ में गोली लगी। वहीं, एक ऑटो रिक्शा चालक भी घायल हो गया। फिरदौस को इलाज के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे घायल को कूपर अस्पताल ले जाया गया।

शुरुआती खबरों में अभिनेता समेत तीन लोगों के घायल होने की बात कही गई थी। हालांकि, मुंबई पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी है और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं।

अंधेरी स्टेशन के पास मिली मोटरसाइकिल, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जांच के दौरान अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास छोड़ी गई एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, जिनमें संदिग्ध हमलावर दिखाई देने की बात सामने आई है।

पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से जुड़े सबूतों का शुरुआती विश्लेषण शुरू कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ? पुलिस की 15 टीमें जांच में जुटी

इस बीच, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर अनिल पंडित के नाम से एक कथित पोस्ट सामने आई है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। हालांकि, इस पोस्ट की प्रामाणिकता और फायरिंग की घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कथित भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल, इस दावे को जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता। पुलिस मामले की सभी संभावित कड़ियों की पड़ताल कर रही है।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने की टाइगर श्रॉफ से बात

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती से बात की और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने टाइगर श्रॉफ से भी फोन पर बातचीत की। उन्होंने अभिनेता को भरोसा दिलाते हुए कहा, “हम सब आपके साथ हैं। आरोपियों का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।”

मुंबई पुलिस के डीसीपी मोहित गर्ग ने बताया कि घटना उस समय हुई, जब टाइगर श्रॉफ अपनी कार से लौट रहे थे। अभिनेता को कोई गोली नहीं लगी और वह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कई टीमें गठित की हैं और करीब 15 टीमें मामले की जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी शुरुआती जांच शुरू कर दी है।

टाइगर श्रॉफ से मिले शिंदे, कहा- किसी की दादागिरी नहीं चलेगी

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी फायरिंग की घटना के बाद टाइगर श्रॉफ के घर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह गंभीर मामला है। मुंबई में किसी की दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर में गैंगवार और लोगों को डराने-धमकाने की कोशिशों पर रोक लगाने के लिए पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

शिंदे ने कहा, "यह एक बड़ी घटना है, करीब पांच राउंड फायरिंग हुई… गनीमत रही कि टाइगर सुरक्षित हैं। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी की भी दादागिरी मुंबई में नहीं चलेगी। 90 के दशक में ऐसे गैंगवार होते थे, जिन्हें मुंबई पुलिस ने 1995 में ही खत्म कर दिया था। इस तरह के आतंक को हम जड़ से खत्म करेंगे।"

गोली नहीं लगी तो कैसे घायल हुए टाइगर श्रॉफ?

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने बताया कि टाइगर श्रॉफ के बाएं हाथ पर बारूद (Gunpowder) और कांच के टुकड़ों से चोट लगी है। वह ठीक हैं। लेकिन घटना के बाद से अभिनेता और उनकी मां काफी घबराए हुए हैं। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके साथ है और सार्वजनिक हस्तियों को धमकाने या डराने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फिलहाल, मुंबई पुलिस की जांच जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बरामद मोटरसाइकिल, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस हमलावरों तक कब पहुंचती है।

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Updated on:

19 Oct 2026 09:35 am

Published on:

19 Oct 2026 09:15 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले की जांच तेज, एक संदिग्ध हिरासत में, ड्राइवर का बयान दर्ज; शिंदे बोले- किसी की दादागिरी नहीं चलेगी

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