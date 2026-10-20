20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच सामने आई पारिवारिक कलह, कर्नल सोनाराम के नाम पर भतीजी और पत्नी आमने-सामने

पंचायती राज चुनाव के बीच पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी के परिवार में मतभेद चर्चा में आ गए हैं। जिला परिषद के वार्ड संख्या 10 से चुनाव लड़ रही उनकी भतीजी प्रभा चौधरी ने चुनावी सभा में कर्नल सोनाराम से अपना रिश्ता बताते हुए मतदाताओं से समर्थन मांगा।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Anil Prajapat

Oct 20, 2026

Colonel Sonaram Choudhary

कर्नल सोनाराम चौधरी। पत्रिका फाइल फोटो

बाड़मेर। पंचायती राज चुनाव के बीच पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी के परिवार में मतभेद चर्चा में आ गए हैं। जिला परिषद के वार्ड संख्या 10 से चुनाव लड़ रही उनकी भतीजी प्रभा चौधरी ने चुनावी सभा में कर्नल सोनाराम से अपना रिश्ता बताते हुए मतदाताओं से समर्थन मांगा। इसके बाद कर्नल की पत्नी विमला चौधरी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए उनके नाम का इस्तेमाल कर राजनीतिक लाभ लेने वालों से सावधान रहने की अपील की। हालांकि पोस्ट में किसी प्रत्याशी का जिक्र नहीं हैं।

प्रभा चौधरी ने उमे की ढाणी में जनसभा के दौरान कहा कि वह कर्नल सोनाराम चौधरी की भतीजी, लालाराम पाबड़ा की बेटी और करनाराम वकील की बहू हैं। उन्होंने वर्ष 2011-12 में राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रसंघ अध्यक्ष रहने का जिक्र करते हुए मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा।

फेसबुक पोस्ट में पुराने विवाद का जिक्र

विमला चौधरी ने पोस्ट में आरोप लगाया कि कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कर्नल सोनाराम चौधरी के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नल साहब ने हमेशा समाज एवं किसान-विरोधी ताकतों के विरुद्ध संघर्ष किया, जो अपने क्षेत्र के किसानों, गरीबों और आमजन के हितों के लिए था। उन्हीं ताकतों के साथ मिलकर हमारे ही कुछ रिश्तेदारों ने कर्नल साहब को आहत करने की कोशिश की। इन्हीं रिश्तेदारों ने 2008 के विधानसभा चुनावों से लेकर उनके स्वर्गवास तक इन्हीं ताकतों के साथ मिलकर कर्नल साहब की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने और उनको जलील करने का कुकृत्य किया। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपने विवेक से मतदान करने की अपील की।

क्या है पारिवारिक विवाद?

दरअसल, वार्ड 10 से प्रभा चौधरी और वार्ड 34 से उनके चचेरे भाई मनोहर पाबड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जाता है कि प्रभा के पिता लालाराम के परिवार और कर्नल सोनाराम चौधरी के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा है। करीब एक साल पहले कर्नल सोनाराम का निधन हो गया था, लेकिन दोनों परिवारों के बीच दूरियां बनी हुई हैं। चुनाव के दौरान सामने आए इस घटनाक्रम ने पुराने पारिवारिक मतभेदों को फिर चर्चा में ला दिया है।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बड़ा अपडेट, आरोपियों को लेकर कोटा से मुंबई के लिए निकली पुलिस; पूछताछ में खुलेंगे राज

ये भी पढ़ें
Tiger Shroff Firing Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Oct 2026 02:20 pm

Published on:

20 Oct 2026 02:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच सामने आई पारिवारिक कलह, कर्नल सोनाराम के नाम पर भतीजी और पत्नी आमने-सामने

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

बाड़मेर में सड़क हादसे में ओपन जेल के 2 कैदियों की मौत, हाजिरी लगाकर मजदूरी करने निकले थे

barmer road accident
बाड़मेर

जवानों को नहीं देखनी पड़ेगी कैमरा स्क्रीन! बालोतरा के युवाओं ने खोज निकाला AI फॉर्मूला, अब संदिग्धों का बचना मुश्किल

balotra two friends
बाड़मेर

बाड़मेर: सरकारी नौकरी की तैयारी से नशे के कारोबार तक पहुंचा युवक, घर में ही चला रहा था ड्रग्स की फैक्ट्री; ANTF ने मारी रेड

barmer crime
बाड़मेर

पुलिस हिरासत में आरोपी का गड़बड़ाया स्वास्थ्य, जोधपुर में मौत

jaisalmer
बाड़मेर

jaisalmer: अनजान की नसों में दौड़ेगा रक्त, रक्तदान के लिए उमड़े युवा और महिलाएं

jaisalmer news
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.