राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच सामने आई पारिवारिक कलह, कर्नल सोनाराम के नाम पर भतीजी और पत्नी आमने-सामने

विमला चौधरी ने पोस्ट में आरोप लगाया कि कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि कर्नल सोनाराम चौधरी के नाम का राजनीतिक दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नल साहब ने हमेशा समाज एवं किसान-विरोधी ताकतों के विरुद्ध संघर्ष किया, जो अपने क्षेत्र के किसानों, गरीबों और आमजन के हितों के लिए था। उन्हीं ताकतों के साथ मिलकर हमारे ही कुछ रिश्तेदारों ने कर्नल साहब को आहत करने की कोशिश की। इन्हीं रिश्तेदारों ने 2008 के विधानसभा चुनावों से लेकर उनके स्वर्गवास तक इन्हीं ताकतों के साथ मिलकर कर्नल साहब की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने और उनको जलील करने का कुकृत्य किया। साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपने विवेक से मतदान करने की अपील की।