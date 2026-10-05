5 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

Bundi News : मनोकामना पूरी करने वाले मंशापूर्ण गणेश के दरबार में गंदगी का अंबार

जिस दरबार में पहुंचकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं, उसी मंशापूर्ण गणेश मंदिर की भी इन दिनों एक ही मनोकामना है गंदे पानी से मुक्ति। बालचंद पाड़ा स्थित प्राचीन मंशापूर्ण गणेश मंदिर परिसर में पिछले करीब तीन महीने से बरसाती नाले का गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है।
2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 05, 2026

a heap of filth in Lord Ganesha's shrine

बूंदी. मंशापूर्ण गणेश मंदिर परिसर में जमा गंदगी।

बूंदी. जिस दरबार में पहुंचकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं, उसी मंशापूर्ण गणेश मंदिर की भी इन दिनों एक ही मनोकामना है गंदे पानी से मुक्ति। बालचंद पाड़ा स्थित प्राचीन मंशापूर्ण गणेश मंदिर परिसर में पिछले करीब तीन महीने से बरसाती नाले का गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है। परिसर में पानी और गंदगी जमा होने से पुजारी के लिए पूजा करना तक मुश्किल हो गया है, वहीं श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा भी नहीं कर पा रहे हैं। मंदिर के आसपास गंदे पानी से उठती दुर्गंध और जमा कचरे ने आस्था के इस स्थल की तस्वीर बदल दी है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुजारी राघव शृंगी का कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान तभी होगा, जब नाले को मंदिर से दूर डायवर्ट किया जाए या बालचंद पाड़ा से आने वाले गंदे पानी को बरसाती नाले से अलग किया जाए।

खानापूर्ति की सफाई, मंदिर में पहुंचा पानी

मंदिर के पास से गुजरने वाले बरसाती नाले में बालचंद पाड़ा के घरों का गंदा पानी भी मिल रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बरसात से पहले नगर परिषद की ओर से नाले की सफाई कराई गई, लेकिन पूरी तरह सफाई नहीं होने से नाला फिर गंदगी से अट गया। बारिश के दौरान नाले का पानी ओवरफ्लो होकर मंदिर परिसर में पहुंच गया और तब से हालात लगातार बने हुए हैं।

सालों से परेशानी, अब तक स्थायी समाधान नहीं

राधाकृष्ण मंदिर के पुजारी दिनेश सैनी ने बताया कि मंशापूर्ण गणेश मंदिर में गंदे पानी की समस्या कई सालों से चली आ रही है। हर बार सफाई और पानी निकासी के इंतजाम होते हैं, लेकिन समस्या दोबारा खड़ी हो जाती है। उनका कहना है कि अब नाले में पूरे साल गंदगी जमा रहती है। ऐसे में मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा दोनों प्रभावित हो रही हैं। मंदिर में गंदा पानी आने से रोका जा सकेगा और श्रद्धालु भी बिना परेशानी दर्शन व परिक्रमा कर सकेंगे।

सभापति से मिलकर नाले को डायवर्ट करने की योजना बनाएंगे, ताकि मंदिर में गंदा पानी नहीं भरे और पुजारी व श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।
विशाल शर्मा, वार्ड पार्षद

Bundi News: पात्र होने के बावजूद 10426 बच्चों की अटकी राशि,20 हजार बच्चों की आधार-जनाधार में खामी से उलझी

ये भी पढ़ें
how to get two pairs of uniforms stitched for 600 rupees

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Oct 2026 12:37 pm

Published on:

05 Oct 2026 12:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi News : मनोकामना पूरी करने वाले मंशापूर्ण गणेश के दरबार में गंदगी का अंबार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi News : अस्पताल खुद बीमार,कैसे होगा मरीजों का इलाज

the hospital itself is ailing; how will patients be treated?
बूंदी

Bundi News: पात्र होने के बावजूद 10426 बच्चों की अटकी राशि,20 हजार बच्चों की आधार-जनाधार में खामी से उलझी

how to get two pairs of uniforms stitched for 600 rupees
बूंदी

Rajasthan News : शेखावाटी का दबदबा बरकरार, ब्यावर सबसे नीचे, अपना बूंदी नौवें पायदान पर

shekhawati districts maintain their dominance in district-level rankings.
बूंदी

Bundi Crime: चाकूबाजी में घायल युवक की कोटा में उपचार के दौरान मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

Pankaj Meena Death
बूंदी

Bundi News: तीन साल में तीन करोड़ का मादक पदार्थ पकड़ा, लेकिन नहीं टूटा तस्करों का नेटवर्क

narcotics worth 3 crore seized in three years.
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.