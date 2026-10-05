Bundi News : मनोकामना पूरी करने वाले मंशापूर्ण गणेश के दरबार में गंदगी का अंबार

बूंदी. जिस दरबार में पहुंचकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं, उसी मंशापूर्ण गणेश मंदिर की भी इन दिनों एक ही मनोकामना है गंदे पानी से मुक्ति। बालचंद पाड़ा स्थित प्राचीन मंशापूर्ण गणेश मंदिर परिसर में पिछले करीब तीन महीने से बरसाती नाले का गंदा और बदबूदार पानी भरा हुआ है। परिसर में पानी और गंदगी जमा होने से पुजारी के लिए पूजा करना तक मुश्किल हो गया है, वहीं श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा भी नहीं कर पा रहे हैं। मंदिर के आसपास गंदे पानी से उठती दुर्गंध और जमा कचरे ने आस्था के इस स्थल की तस्वीर बदल दी है। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुजारी राघव शृंगी का कहना है कि समस्या का स्थायी समाधान तभी होगा, जब नाले को मंदिर से दूर डायवर्ट किया जाए या बालचंद पाड़ा से आने वाले गंदे पानी को बरसाती नाले से अलग किया जाए।