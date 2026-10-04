Bundi News : अस्पताल खुद बीमार,कैसे होगा मरीजों का इलाज

नैनवां. नैनवां उपजिला चिकित्सालय चिकित्सकों की कमी से चिकित्सा व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सौ बेड के चिकित्सालय के लिए 28 चिकित्सकों के पद स्वीकृत है, जबकि चिकित्सालय में मरीजों के उपचार के लिए तीन ही चिकित्सक है। जिस दिन कोई चिकित्सक आकस्मिक अवकाश या कोर्ट एविडेन्स पर चला जाता है, उस दिन दो ही चिकित्सकों को आउटडोर में छह सौ मरीजों को देखना पड़ रहा है। चिकित्सालय का दर्जा बढ़ा लेकिन सुविधाओं का विस्तार नही हो पाया। उपजिला चिकित्सालय में उपचार की सुविधा के लिए चिकित्सा विभाग ने सर्जरी, अस्थि रोग (ऑर्थोपेडिक), नाक-कान-गला व शिशुरोग, स्त्री रोग विशेषज्ञ के अलग-अलग से ओपीडी कक्ष स्थापित हो रहे है।