Bundi News: पात्र होने के बावजूद 10426 बच्चों की अटकी राशि,20 हजार बच्चों की आधार-जनाधार में खामी से उलझी

बूंदी. सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढऩे वाले बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली 600 रुपए की डीबीटी महंगाई के दौर में अभिभावकों के लिए नाकाफी साबित हो रही है। जिले में यूनिफॉर्म सहायता के लिए पात्र 71,963 विद्यार्थियों में से अब तक 41,573 के खातों में ही राशि पहुंची है। वहीं 10,426 पात्र बच्चों को भुगतान का इंतजार है। करीब 20 हजार बच्चों की राशि आधार-जनाधार में नाम, जन्मतिथि अथवा बैंक खाते की लिंकिंग संबंधी खामियों के कारण अटकी हुई है।