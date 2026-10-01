Bundi Crime: चाकूबाजी में घायल युवक की कोटा में उपचार के दौरान मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद पंकज को कापरेन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा में देर रात उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों की और से कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी गई है। जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि घटना के बाद से आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगातार जगह जगह दबिश दे रही है। फिलहाल आपसी कहासुनी की बात पर झगड़ा होने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।