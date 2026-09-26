Bundi News: विघ्नहर्ता की महा विदाई पर नम हुई आंखें, ढोल-नगाड़ों के साथ निकली शोभायात्रा

बूंदी. छोटीकाशी बूंदी में गणपति बप्पा की महा विदाई के साथ 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन हो गया। हालांकि इस बार गणेश महोत्सव बारह दिनों तक चला। अनंत चतुर्दशी पर शुक्रवार को सुबह से देर रात तक शहर और जिलेभर में ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारे गूंजते रहे। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से करीब एक हजार से अधिक छोटी-बड़ी गणेश प्रतिमाओं का विभिन्न जलाशयों में विसर्जन किया गया। शहर के हर कोने से अलग-अलग अंदाज में विसर्जन जुलूस निकले। कहीं महिलाएं ढोल-नगाड़ों की थाप पर डांडिया खेलते हुए बप्पा को विदा कर रही थीं तो कहीं युवा अखाड़ा प्रदर्शन और डीजे की धुन पर भक्ति में लीन होकर नाचते-गाते चल रहे थे। हर वर्ग के लोगों में बप्पा की विदाई को लेकर उत्साह के साथ आंखे नम हो गई।