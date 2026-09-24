Bundi News :लॉटरी ने बिगाड़ा कईयों का गणित आरक्षण निकलते ही अरमानों पर फिरा पानी

बूंदी. पंचायतीराज चुनाव को लेकर जिले में सरगर्मी तेज हो गई है। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल सिंह यादव की मौजूदगी में जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। एक-एक पर्ची खुलने के साथ सभागार में बैठे संभावित दावेदारों की धडक़नें बढ़ती गईं। कहीं मनमाफिक आरक्षण आया तो चेहरे खिल उठे, वहीं सीट बदलते ही कई दावेदारों के महीनों से लगाए जा रहे चुनावी गणित पर पानी फिर गया लॉटरी के दौरान सभागार में बैठे नेता लगातार मोबाइल फोन पर अपने समर्थकों को सीटों की जानकारी देते नजर आए। किसी को अपनी सीट मिलने की खुशी थी तो कोई आरक्षण बदलने के बाद नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गया। पूरी सूची सामने आने के बाद कई पुराने दावेदारों के अरमान धरे रह गए, जबकि कई नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान खुल गया।