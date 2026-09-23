Bundi news : बूंदी जिले की पांच निकाय में भाजपा, हिण्डोली और लाखेरी में कांग्रेस, केशवरायपाटन में निर्दलीय उपाध्यक्ष बने

नगर परिषद के नवनियुक्त सभापति भरत शर्मा का मंगवालर को शहर में विजय जुलूस निकाला गया। नगर परिषद से शुरू हुआ विजय जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निवास पर पहुंचा। जुलूस मार्ग स्वागत से अट गया। जेसीबी से फूलों की वर्षा की गई। मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि जुलूस नगर परिषद से आरंभ होकर खोजागेट रोड, अहिंसा सर्किल, इंद्रा मार्केट, चौगान गेट, कोटा रोड, आजाद पार्क, रानी जी की बावड़ी और लंका गेट रोड से गुजरता हुआ एक्सिस बैंक के सामने स्थित उनके निवास पर समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान शहरवासियों, विभिन्न व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शर्मा का ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी व पुष्पवर्षा से स्वागत किया। लोगों ने शर्मा को माल्यार्पण कर और पारंपरिक साफा बांधे। नवनियुक्त सभापति भरत शर्मा ने शहरवासियों व कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए शहर के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया। उपसभापति पद पर निर्वाचित संजय भूटानी भी जुलूस में शामिल हुए, जहां पार्षदों ने उनका भी स्वागत किया।