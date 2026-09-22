Bundi News : बूंदी जिले में पांच में भाजपा और तीन में कांग्रेस को मिली सत्ता

नगर परिषद सभापति के लिए सोमवार को सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू की गई। यहां पर सभापति पद के लिए भाजपा से भरत शर्मा को व कांग्रेस से टीकम जैन को प्रत्याशी बनाया गया था। दोनों पार्टियों के पार्षदों द्वारा मतदान के बाद में 39 पार्षदों ने भरत शर्मा के पक्ष में मतदान किया। वहीं टीकम जैन को 20 कांग्रेस के पार्षदों व एक निर्दलीय पार्षद ने मतदान किया। बूंदी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के 29 पार्षद विजय हुए थे। वहीं कांग्रेस के 20 पार्षद विजय हुए थे। इसके साथ ही 11 पार्षद निर्दलीय जीतकर आए थे। निर्दलीय पार्षदों में से 10 पार्षदों ने भरत शर्मा के पक्ष में मतदान किया। ऐसे में भरत शर्मा 39 मतों से नगर परिषद के सभापति पद पर विजय हुए। वही टीकम जैन को 20 कांग्रेस के पार्षदों व एक निर्दलीय पार्षद ने मतदान करने के बाद में टीकम जैन को 21 मत मिलने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा।