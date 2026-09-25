Bundi News : स्नेलन चार्ट ने खोली पोल, जिले सरकारी स्कूलों में 958 बच्चों की नजर कमजोर

बूंदी. प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली बार विद्यार्थियों की स्नेलन चार्ट के माध्यम से की गई जांच में जिले के करीब 958 बच्चों की आंखें जांच में कमजोर पाई गई है, जिससे अभिभावकों में ङ्क्षचता बढ़ गई है। शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों से सलाह लेकर इलाज कराने की तैयारी शुरू कर दी है। हिडोंली ब्लॉक के स्कूलों में सबसे ज्यादा 342 बच्चों की आंखे कमजोर पाई गई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के आंखों की स्क्रीङ्क्षनग स्नेलन चेट के माध्यम से कराई है। जांच पूरी कर 10 अगस्त को रिपोर्ट मुख्यालय भेेज दी है। अब परिषद के निर्देश पर चिन्हित बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के तहत 5 किमी की परिधि में स्थापित स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगे ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट से समन्वय कर कक्षाध्यापक द्वारा आंखों का परीक्षण कराया जाकर चश्मे का नंबर मिलेंगे।